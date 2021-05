Overshoot Day, oggi l’Italia esaurisce le risorse naturali per il 2021: fino a fine anno servirebbero 2,7 Terre

Per quest’anno l’Italia ha gia’ esaurito le risorse naturali a disposizione e per il resto del 2021 va in debito con la Terra. Il Global Footprint Network, che calcola l’impronta ecologica di ciascun Paese e quello globale, indica che l'”Overshoot Day” per il nostro Paese e’ oggi e che l’Italia avrebbe bisogno delle risorse di 2,7 Terre per arrivare alla fine dell’anno. L’anno scorso l’Italia ha avuto l’Overshoot day il 14 maggio e due anni fa il 15.

Il giorno del sovrasfruttamento dell’Italia quest’anno e’ lo stesso del Portogallo, ma e’ successivo a quello di tanti altri Paesi industrializzati. Il primo del 2021 e’ stato in Qatar (9 febbraio), poi Emirati Arabi Uniti (il 7 marzo), Canada e Stati Uniti (il 14 marzo), Corea (5 aprile), Singapore (10 aprile), Israele (16 aprile), Russia (17 aprile) e Germania (5 maggio), Giappone (6 maggio), Francia (7 maggio). Il 7 giugno sara’ l’Overshoot Day della Cina mentre l’ultimo Overshoot Day dell’anno riguardera’ l’Indonesia il 18 dicembre.

Nel 2020, l’Overshoot Day globale e’ caduto il 22 agosto. Non si conosce ancora la data di quello globale nel 2021 ma si stima in agosto.