Pagamenti: conclusa fase test Cetif, Sia e Reply su fideiussioni digitali, entro 2021 il lancio

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Si è conclusa con successo la fase pilota di ‘Fideiussioni digitali’, il progetto promosso da e a cui hanno partecipato anche Banca d’Italia, Ivass e guardia di finanza per digitalizzare su blockchain il processo di gestione delle fideiussioni. Lo comunicano in una congiunta Cetif, Sia e Reply. Oltre 50 gli operatori, tra garanti, garantiti e contraenti, dei comparti bancario, assicurativo e finanziario, della Pa e delle imprese che hanno aderito alla sperimentazione realizzata all’interno di una ‘sandbox’ con la supervisione di un comitato scientifico composto dai rappresentanti di authority, realtà pubbliche e private.

Nel corso della fase pilota, durata circa 4 mesi, sono state gestite digitalmente oltre 350 fideiussioni con somme garantite comprese tra i 10mila euro e 1,4 milioni di euro e un importo medio di 275mila euro. Secondo i dati forniti dai partecipanti, l’utilizzo della blockchain e della tecnologia Dlt può portare ad una riduzione delle frodi di circa il 30% e dei costi operativi dal 10% a oltre il 50%, a seconda del numero di operazioni transate.

Ulteriori benefici emersi dalla sperimentazione riguardano la riduzione dei costi derivante dalla dematerializzazione dei documenti, l’incremento della trasparenza e della certezza informativa durante tutto il processo di gestione della fideiussione, legate alla maggiore condivisione delle informazioni e la maggiore efficienza nella gestione dello svincolo della fideiussione e la conseguente disponibilità in tempi ridotti di linee di credito da destinare alla partecipazione a nuovi bandi di gara. Sulla base dell’efficacia della sperimentazione e delle valutazioni positive dei partecipanti, che rappresentano i principali attori nella gestione delle fideiussioni in Italia, sono state avviate ulteriori attività di perfezionamento tecnologico, funzionale e regolatorio con l’obiettivo di rendere la piattaforma pienamente operativa e disponibile sul mercato nel secondo semestre 2021.