Palermo, 31 mag. (Adnkronos) – Si indaga nell’ambiente della droga per l’omcidio di Emanuele Burgio, il 26enne ucciso nella tarda serata di ieri nel mercato della Vucciria a Palermo. Gli uomini della Mobile stanno sentendo in queste ore alcune persone, abitanti nel quartiere del Borgo Vecchio. Al vaglio degli inquirenti le videocamere di sorveglianza in zona che avrebbero ripreso alcuni momenti dell’agguato.