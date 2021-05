Palermo, 31 mag. (Adnkronos) – Non ci sono testimoni dell’omicidio di Emanuele Burgio, il ragazzo di 26 anni ucciso nella tarda serata di ieri al mercato della Vucciria di Palermo. La Squadra mobile ha sentito per tutta la notte parenti e conoscenti della vittima. E cerca dei testimoni. Si stanno controllando anche le videocamere di sorveglianza che ci sono nella zona, per verificare se sono stati registrati i momenti degli spari.