Pari opportunità: Letta, ‘bicchiere ancora mezzo vuoto, è la nostra battaglia’

Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Vedo le difficoltà di una situazione complessa per la vera parità tra donne e uomini, è evidente. Tante volte il bicchiere è ancora mezzo vuoto”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento on line a un appuntamento della Conferenza delle donne democratiche della Toscana.

“Questa è una battaglia che faremo insieme e che ci darà soddisfazioni, da portare avanti nei prossimi anni con il nostro elettorato e nella nostra azione per cambiare il Paese -ha spiegato il segretario del Pd-. Ne ho parlato nella due giorni che ho avuto nelle istituzioni europee, con tutti ho preso l’impegno che questo Paese deve lavorare su questo. Se siamo in grado di mettere per la prima volta davvero al lavoro tutti i talenti del nostro Paese, a prescindere che siano solo maschi, allora saremo in grado di usare bene l’opportunità dei 200mld del Pnnr”.

Letta, sempre a proposito delle pari opportunità, poco prima aveva spiegato: “Li vedo tutti gli ostacoli dalla mia posizione di segretario nazionale del Pd, in tutti i territori, dove la fatica a superare gli ostacoli resta molto, molto forte”.