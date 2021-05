Passeggiando in un bosco trova preziosi gioielli dell’età del bronzo: l’eccezionale scoperta in Svezia

Il cartografo Tomas Karlsson si trovava in zona a sud della città svedese di Alingsås, quant ha trovato qualcosa che sembrava un rottame. Solo in seguito si è scoperto che si tratta di gioielli dall’età del bronzo, diventando così uno dei ritrovamenti più spettacolari mai fatti in Svezia. La scoperta è avvenuta all’inizio di aprile, come riferito giovedì scorso in una conferenza stampa, organizzata dalla regione di Västra Götaland.

I reperti risalgono probabilmente a un periodo compreso tra 750 e 500 anni prima di Cristo. Si tratta di oggetti in bronzo, collane e catene molto ben conservati, dice Pernilla Morner, antiquaria presente alla conferenza stampa. Tuttavia, la scoperta unica, che è stata fatta a sud di Alingsås, è avvenuta per caso. Tomas Karlsson, che era nei boschi, stava per fare mappe di orienteering quando ha trovato per caso oggetti di bronzo che sembravano solo vecchi oggetti. “Erano una spirale e una collana, ma sembrava tutto così nuovo. Pensavo fossero falsi. Ma non diceva “Made in Hong Kong”, come inizialmente pensavo“, ha dichiarato l’uomo con un tocco di ironia. Gli oggetti sono stati probabilmente graffiati da un animale e trovati in una pentola.

Durante la conferenza stampa, Johan Ling, professore di archeologia, ha affermato che la maggior parte degli oggetti apparteneva a una o più donne di alto rango durante l’età del bronzo. “Sono oggetti estremamente esclusivi e di ampia varietà. È molto raro che io veda questa qualità”, ha spiegato. Oltre alle collane, sono state trovate spille da costume, spirali, catene e un tutolo, che è un ornamento di indumento o cintura. Gli archeologi hanno anche trovato ascia di leccio e rottami metallici dalla fusione in bronzo. Una teoria è che potrebbero essere stati collocati nel sito dopo un funerale, in modo che la persona potesse avere i suoi gioielli nella vita dopo la morte.

I preziosi reperti sono stati trovati in una piccola zona di montagna dove c’erano molti massi: si tratta di dozzine di oggetti in bronzo. “I reperti sono di qualità fantastica, tanto che ci siamo chiesto se fossero copie recenti ma sono originali”, ha precisato Mats Hellgren, archeologo, alla conferenza stampa.

Il ritrovamento è un cosiddetto reperto di deposito, che è il nome di uno o più oggetti che si può presumere siano stati collocati deliberatamente in un luogo. Gli oggetti ritenuti più preziosi sono probabilmente gli anelli per i piedi. “Non sono stati trovati molte volte in Svezia prima e qui ne troviamo tre completi. Tuttavia, in condizioni diverse. Ma sono unici e molto affascinanti”, afferma Madelene Skogbert, curatrice, amministrazione per lo sviluppo culturale delle regione Västra Götaland.

Dopo i ritrovamenti, l’area è stata esaminata più da vicino ma non sono stati trovati vecchi insediamenti o tombe. Colui che li ha trovati può ora ricevere un risarcimento; dopo che i reperti saranno stati ‘curati’, saranno conservati e segnalati al National Heritage Board.

Alla fine, i reperti finiranno in un museo, ma prima sarà necessario cercare di ottenere quante più informazioni possibili da essi. “Ora tutto deve essere radiografato in modo da ottenere una documentazione degli oggetti, per vedere in quali condizioni si trovano effettivamente. Se ci sono crepe nascoste o qualcos’altro. In seguito verranno controllati, quindi verranno trattati in superficie in modo che possano essere studiati“, afferma Madelene Skogbert.

Sarà inoltre necessario determinare un valore di mercato e decidere che tipo di risarcimento assegnare a Tomas Karlsson.