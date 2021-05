Roma, 29 mar (Adnkronos) – “Lo sforzo” che sto facendo “è quello di mettere insieme le forze politiche per un governo in linea con le scelte europeiste necessarie”. Anche Forza Italia e Coraggio Italia? “Per ora no, alle amministrative sono con Salvini e Meloni, dopo di che vedremo”. Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24.