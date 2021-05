Pd: Letta, ‘segretario dem e premier lavori precari, io li ho fatti tutti e due’

Roma, 6 mag (Adnkronos) – “Sono consapevole che in Italia ci sono due lavori precari: uno è il segretario del Pd, l’altro il presidente del Consiglio. Io li ho fatti tutti e due”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento all’evento on line dell’Ance sul superbonus.

“Sono abbastanza preparato e non ho problemi a sapere che questo atteggiamento deve accompagnarmi”, ha chiarito il segretario del Pd che poi è tornato sull’argomento specificando: “La caducità è soprattutto da segretario del Pd”.