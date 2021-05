Pd: Letta, ‘valori e risposte concrete, se no falliamo’

Roma, 29 mag (Adnkronos) – Il Pd deve avere “valori e risposte concrete, se no è solo testimonianza e la politica non è solo testimonianza”. Lo ha detto Enrico Letta parlando alla Conferenza delle donne democratiche della Toscana in un evento on line.

“Se stiamo solo sulla piccola tecnica delle risposte ai problemi non ci rendiamo conto di cosa la società sta attraversando, rischiamo di dare risposte tecnocratiche, fredde e non è questo di cui c’è bisogno -ha spiegato il segretario del Pd-. Il Pd ha vissuto fasi in cui era solo anima o solo cacciavite, e ha fallito. Dobbiamo tenere insieme nostra analisi della società, i valori e le risposte concrete”.