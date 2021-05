“May the 4th be with you”: perché oggi, 4 maggio, è lo Star Wars Day

“May the 4th be with you“: oggi, 4 maggio, si festeggia lo Star Wars Day, celebrazione nata in onore della saga delle saghe cinematografiche. La scelta della data non è casuale: si tratta infatti del risultato di un gioco di parole in lingua inglese, e cioè la trasformazione del famosissimo “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te“) in “May the fourth be with you” (“Che il 4 maggio sia con te“).

In realtà il gioco di parole non si deve, come erroneamente si pensa, ai fan di Guerre Stellari: a inventarlo sembra essere stato il Partito Conservatore inglese, che in onore dell’elezione di Margaret Thatcher – prima donna ad essere eletta Primo ministro del Regno Unito – il 4 maggio 1979 fece pubblicare sul The London Evening News un augurio che recitava “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations“.