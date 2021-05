Piemonte, grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone: si ribalta mezzo di soccorso dei vigili del fuoco

Un mezzo dei vigili del fuoco che si stava recando sul luogo dell’incidente del Monte Mottarone, a Stresa, dove è precipitata una cabina della funivia, si è ribaltato: fortunatamente non ci sono feriti.

Tutte le vie per raggiungere il punto di impatto sono chiuse per consentire il lavoro dei soccorritori.

L’incidente che ha coinvolto la funivia sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri.