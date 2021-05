Maltempo, piogge torrenziali in Piemonte: rogge esondate nei centri abitati del Canavese [FOTO e DATI]

Una forte ondata di maltempo sta interessando il Nord Italia, con il Piemonte che risulta la regione più colpita dalle piogge torrenziali. Nelle ultime 24 ore, la regione ha registrato i seguenti accumuli pluviometrici: 159mm a Sambughetto, 149mm a Camparient, 147mm a Cicogna, 138mm a Cursolo, 137mm a Fomarco, 135mm a Pizzanco, 122mm a Trasquera, 120mm a Colleretto, 116mm a Mottarone, 113mm a Meugliano, Arvogno, 109mm a Varallo, 105mm a Bielmonte, 45mm a Biella.

Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Canavese, in particolare a Valperga, dove sono esondate alcune rogge nel centro abitato, e a Cuorgne’. Una frana ostruisce la provinciale 42 di Prascorsano che e’ stata chiusa al traffico. Un altro smottamento ha invece interessato la strada che porta a Ribordone, in valle Orco, all’altezza della localita’ Verlucca. Il torrente Orco a Castellamonte, segnala l’Arpa, ha raggiunto il livello di guardia.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune foto del maltempo in atto in Piemonte.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: