Ple: Patamia, ‘c’è bisogno di politica autenticamente liberale’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ‘Negli ultimi trent’anni la promessa di una nuova rivoluzione liberale è stata tradita. è il momento di tornare ad una politica autenticamente liberale. Una politica che garantendo la libera iniziativa economica, i principi della concorrenza e la tutela del mercato, consenta agli Stati di porsi come dei regolatori, non come degli esattori”. Lo ha affermato Francesco Patamia, presidente del Partito liberale europeo, in occasione della nascita della nuova forza politica.

‘Gli attuali governi e il futuro governo dell’Europa unita -ha aggiunto- dovranno garantire la sicurezza dei cittadini, non solo in termini securitari, ma anche in termini di accesso a diritti/servizi basilari come la salute, che oggi sono a loro volta la frontiera della competizione tra i grandi schieramenti geopolitici. Queste sfide non si vincono senza un atteggiamento rivoluzionario. Una predisposizione che noi liberali coltiviamo da sempre, perché fa parte della nostra cultura fondata sulla libertà garantita dal rispetto delle regole”.