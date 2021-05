Polonia: incendio nella più grande miniera di lignite del Paese, enormi nubi di fumo nero a Belchatow [FOTO e VIDEO]

I vigili del fuoco stanno lottando per contenere un incendio divampato nella più grande miniera di lignite della Polonia, a Belchatow. Il rogo è scoppiato oggi intorno a mezzogiorno e ha generato enormi nubi di fumo nero sulla zona, che comprende anche la più grande centrale elettrica a lignite del Paese. Un portavoce dei vigili del fuoco nella regione di Lodz, Jedrzej Pawlak, ha riferito che non ci sono state segnalazioni di vittime e che l’incendio è tenuto sotto controllo, ma non spento. La vicina centrale elettrica non è stata interessata.

Il carbone costituisce il 65% delle fonti energetiche della Polonia, compreso il 17% dal combustibile fossile solido lignite.