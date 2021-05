Disastroso incidente a Città del Messico, ponte crolla durante il passaggio di un treno: decine di morti e feriti, FOTO e VIDEO dello schianto

Tragedia a Città del Messico: un ponte dell’Aerotren, la metro sopraelevata, è crollato durante la notte mentre un treno lo attraversava. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea 12 della metropolitana a sud della capitale. Dozzine di vigili del fuoco e soccorritori stanno lottando in una corsa contro il tempo per liberare i passeggeri del treno, intrappolati tra macerie, cavi e pezzi di metallo contorti.

Al momento il bilancio provvisorio è di 13 morti e circa 70 feriti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:20 locali. Le telecamere del C5 di Città del Messico hanno catturato il momento esatto in cui la struttura è caduta in direzione viale Tláhuac.

Lo scorso gennaio il senatore del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, aveva invitato il governo di Città del Messico a effettuare una valutazione completa delle strutture di tutte le linee della metro per evitare incidenti, come quello avvenuto il 9 gennaio quando era scoppiato un incendio.