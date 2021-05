Premio Campiello: la finale il 4 settembre all’Arsenale di Venezia

Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – La cerimonia finale della 59esima edizione del Premio Campiello si terrà nella serata di sabato 4 settembre all’Arsenale di Venezia. Lo ha annunciato Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, durante il lancio della nuova edizione che si è svolto questa mattina a Villa Necchi Campiglio a Milano, bene del Fai – Fondo Ambiente Italiano.

“Dopo il Teatro della Fenice e piazza San Marco, abbiamo scelto un altro luogo simbolo di Venezia: nei secoli XV e XVI l’Arsenale era una delle più grandi imprese italiane e la sua scelta non è banale, perchè ricorda le radici del Campiello, che uniscono cultura e impresa”, ha sottolineato Carraro. “Per la 60esima edizione che cadrà nel 2022 dovremo scegliere un altro luogo importante di Venezia, ma ancora è presto per parlarne”.

La cerimonia del 4 settembre sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 5, ha reso noto Giancarlo Leone, manager televisivo e presidente della Associazione Produttori televisivi (Apt), conduttore dell’evento a Villa Necchi Campiglio. La presentazione della serata sarà affidata ad Andrea Delogu. “Siamo contenti che Delogu abbia accettato il nostro invito e la sua presenza è davvero attesa”, ha commentato Carraro.