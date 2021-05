Previsioni Meteo: circolazione occidentale fresca, ma mediamente asciutta

Dopo una fase di maltempo e anche intenso accorso fino a qualche ora fa, in particolare sulle regioni settentrionali, dalla giornata di oggi e per buona parte della settimana, il tempo, come da previsioni meteo, tenderà ad essere più stabile in via generale. La circolazione portante, però, sta continuando a provenire dai quadranti occidentali con la temperatura che si mantiene fresca nella giornata odierna, anche con 4/5°C sotto media sulle regioni settentrionali, più in media verso il Sud. La circolazione di aria più fresca oceanica, in qualche modo sta inibendo il divario termico verticale, per cui le piogge per oggi, ma ciò sarà una caratteristica anche per i prossimi giorni, risulteranno piuttosto localizzate e in gran parte assenti sul territorio. Qualche contrasto termico in più, invece, si sta avendo sulle estreme aree meridionali, peraltro punto di convergenza tra la circolazione più fresca occidentale e un’altra più mite subtropicale.

Su questa linea di confluenza, per la giornata odierna sono attese più nubi, o perlomeno più intense, responsabili di locali precipitazioni. L’area più esposta a una maggiore condensazione, secondo le previsioni meteo, sarà essenzialmente quella estrema meridionale, soprattutto la Sicilia, localmente l’estremo Sud della Calabria. Su questi settori, sono già presenti in queste ore mattutine, nubi più compatte, con copertura del cielo più estesa e anche con piogge sparse, attualmente attive su gran parte della Sicilia centro-orientale, anche di buona intensità sulle aree interne del Siracusano, del Catanese, localmente anche tra Caltanissetta, Ennese e Est Palermitano. Nubi e piogge in estensione anche alla Calabria meridionale. Su questi medesimi settori, magari localmente anche sull’Ovest della Sicilia, le precipitazioni sparse o anche locali rovesci più significativi, potranno insistere in forma irregolare anche nelle ore pomeridiane. Sul resto del paese, le previsioni meteo evidenziano una diffusa nuvolosità, in prevalenza medio-alta, presente su buona parte delle regioni centro-meridionali, ma innocua, al più con cieli un po’ velati o lattiginosi. Magari vanno segnalati addensamenti più intensi nelle ore più calde sull’Appennino tosco-emiliano, qui con possibilità di qualche rovescio locale, e addensamenti più occasionali sui rilievi alpini e prealpini del Nordest con isolati scrosci di pioggia. La temperatura, continua a mantenersi fresca soprattutto al Centro Nord con valori fino a 4/5° sotto le medie tipiche del periodo, temperatura in media sulle aree meridionali.