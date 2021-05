Previsioni Meteo Estate, la tendenza stagionale di AccuWeather: grande caldo tra Italia e Spagna, siccità su buona parte dell’Europa

Alcune zone dell’Europa hanno avuto un assaggio di estate a causa di un’ondata di caldo a fine marzo, che poi però è stata seguita da un colpo di coda dell’inverno ad aprile. L’1 giugno inizierà l’estate meteorologica, ma il solstizio d’estate, che segna l’inizio dell’estate astronomica, si verificherà il 20 giugno. Puntuali come ogni anno, arrivano le previsioni meteo per l’estate in Europa di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

Caldo in Italia, Spagna e Portogallo

Con il caldo che dal Nord Africa si diffonderà verso l’Europa meridionale, il fulcro del caldo questa estate sarà tra Portogallo, Spagna, Francia meridionale e buona parte dell’Italia. AccuWeather prevede che le temperature sui settori centro-meridionali e sudoccidentali dell’Europa siano vicine o sopra la norma per tutti i mesi estivi. Le massime normali vanno dai +21-16°C di giugno ai +26-34°C di luglio.

AccuWeather prevede che le precipitazioni saranno al di sotto della norma, con la traiettoria delle tempeste prevista ben più a nord rispetto all’Europa meridionale per tutta la stagione.

Anche se le condizioni calde e asciutte creano preoccupazione per la quantità di acqua disponibile nelle riserve, la potente tempesta invernale che ha colpito la Spagna a gennaio potrebbe alleviare questi problemi nel Paese. La tempesta Filomena, da record, ha colpito la Penisola Iberica a gennaio, portando 33cm di neve a Madrid nel corso di 4 giorni, con 60cm nelle aree circostanti. Diverse persone sono morte nel nord-est della Spagna a causa dell’ondata di aria artica che ha seguito la tempesta. La temperatura è crollata a -25,2°C a Molina de Aragón, il valore più basso nella città per il mese di gennaio dal 1981. Lo scioglimento delle nevi in montagna contribuirà a mantenere i livelli di acqua alti, nonostante le previsioni di precipitazioni scarse. Ulteriori piogge vicine o superiori alla norme ad aprile si sono aggiunte alle riserve idriche disponibili nel Paese.

Il caldo si espanderà nell’Europa centrale

La traiettoria delle tempeste in Europa continuerà a spingersi verso nord nel corso dell’estate e sui settori centrali e sudorientali del continente si verranno a creare condizioni più asciutte, secondo AccuWeather. Con le tempeste previste più a nord, anche il caldo si espanderà da Spagna e Italia fino a Regno Unito meridionale, Francia settentrionale, Belgio, Germania, Polonia meridionale, Ucraina e Paesi balcanici. Tuttavia, l’espansione delle condizioni calde non sarà omogenea su queste aree. “Può esserci caldo ad ovest ed est, ma mai allo stesso tempo. È molto raro che il caldo sia così diffuso. È più probabile che il caldo arrivi in ondate”, afferma Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather.

La diffusione di condizioni più calde sarà anche graduale e più lontano sarà il nucleo del caldo, più tempo servirà prima che temperature sopra la norma raggiungano un’area. Il caldo persistente a Parigi e Berlino è previsto a fine luglio e agosto. Le massime normali nell’area vanno da +19-21°C a +21-25°C a giugno e luglio, mentre ad agosto iniziano a tendere verso +19-21°C, ma quest’anno si prevede che rimangano sopra la norma per almeno una parte del mese.

Oltre al caldo, questa potrebbe essere la terza estate consecutiva con precipitazioni sotto la norma in Francia e Germania, così come nel Regno Unito. “Questo può portare a crescenti problemi per le colture estive, come il grano e il mais, in Francia e Germania. In Francia, gran parte delle viti è già andata persa a causa delle gelate di aprile”, afferma Roys.

Il pattern meteorologico delineato, tuttavia, non eliminerà il rischio di forti temporali nel cuore del continente. Non è atteso un maltempo diffuso sull’Europa centrale, che è tipico del continente: forti rovesci e temporali sono previsti in forma più localizzata.

Inizio stagione di pioggia nel Regno Unito

Mentre Regno Unito e Irlanda attendono l’arrivo delle temperature estive, round di pioggia colpiranno l’area almeno ad inizio stagione. Anche se condizioni piovose persisteranno su Irlanda, Scozia e Inghilterra settentrionale almeno fino a giugno e inizio luglio, le precipitazioni sono previste sotto la norma per tutto il resto della stagione.

Aprile 2021 è stato tra i primi 5 mesi di aprile più asciutti mai registrati nell’Inghilterra meridionale e questa tendenza potrebbe continuare per il resto di maggio. In alcune zone dell’area, potrebbe continuare anche durante l’estate, causando seri problemi. Parti dell’Inghilterra meridionale potrebbero affrontare le stesse difficoltà di Francia e Germania per quanto riguarda le coltivazioni.

Con la traiettoria delle tempeste prevista vicino a Scozia e Inghilterra settentrionale, si prevedono precipitazioni più vicine alla norma in quest’area. Questo manterrà anche le temperature vicine o sotto la norma nell’area. Temperature più tipiche dell’estate sono previste ad inizio luglio. È più probabile che massime fino a +30°C o oltre si verifichino tra l’1 luglio e il 15 agosto.

Fresco e piovoso in Scandinavia e Paesi baltici

A causa del lento avanzamento del caldo dall’Europa meridionale, AccuWeather non prevede temperature sopra la norma sui settori più settentrionali del continente. Una traiettoria delle tempeste dal nord del Regno Unito alla Norvegia e alla Svezia contribuirà a bloccare l’avanzamento delle condizioni più calde verso nord e manterrà anche round di pioggia sull’area.

Entro agosto, si prevede che la traiettoria delle tempeste continui la sua marcia verso l’Europa nordorientale, portando round di condizioni instabili sugli stati baltici, così come in Polonia, Bielorussia e Russia occidentale. Le temperature in Polonia saranno vicine o sotto la norma, con Berlino che sarà più vicina al limite del caldo estivo più intenso. “Il caldo si accumula tipicamente nell’Europa centrale e si ferma intorno all’estremo est della Germania”, spiega Roys, aggiungendo che il pattern molto più piovoso previsto in Polonia e stati baltici può limitare l’aumento delle temperature. Le massime normali in Germania e Polonia sono di +21-26°C durante i mesi estivi.