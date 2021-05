Previsioni Meteo: tra oggi e domani più nubi e piogge, prima sulla Sardegna e poi verso il Centro/Sud

Tra oggi e domani, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, si compirà una moderata crisi nella circolazione atmosferica, con correnti occidentali un po’ più instabili e previsioni meteo per tempo leggermente più compromesso su diversi settori italiani. Le correnti da Ovest mediamente fresche si faranno progressivamente più vorticose, per l’incidere di una saccatura depressionaria di matrice scandinava e che interesserà buona parte del Centro Nord Europa. Non è attesa un granché di instabilità sulle nostre regioni, tuttavia più nubi e anche più piogge sparse, localmente rovesci o qualche temporale, saranno certamente più diffusi. La prima regione a essere interessata e, in realtà, già alle prese con nubi e rovesci sin dalle prime ore di questa mattina, è la Sardegna dove è presente una debole circolazione vorticosa in seno a un flusso umido occidentale e dove le precipitazioni continueranno per il resto della mattinata. Via via, la nuvolosità presente sull’isola andrà intensificandosi e trasferendosi verso Est dove, nel secondo-tardo pomeriggio, potrebbero arrivare i primi addensamenti associati a locali piogge, soprattutto fra la Toscana meridionale e le coste laziali.

Nel frattempo, arriveranno rovesci e temporali più intensi sul medio Tirreno in mare, tra la Sardegna e le coste laziali e ancora rovesci e temporali sulla Sardegna centro-settentrionale, soprattutto tra l’Ogliastra e il Nuorese, fino al primo pomeriggio. Locali addensamenti pomeridiani anche su Alpi e Prealpi, ma con fenomeni molto localizzati, più probabili su alto Piemonte e sul Friuli. Tempo migliore altrove. Per questa sera e ancora localmente nella notte, previsioni meteo per più nubi con piogge e locali rovesci su Lazio, localmente sui settori interni appenninici dell’Abruzzo, sulla Campania, soprattutto occidentale e, più sparsi, fra la Lucania e la Puglia centro-meridionale. Ancora addensamenti su Alpi e Prealpi con rovesci sparsi, migliorerà sulla Sardegna e tempo ancora buono altrove. Per la giornata di domani, addensamenti con rovesci e qualche temporale fra il Levante ligure e la Toscana settentrionale, qualche pioggia ancora tra il basso Lazio e l’Ovest Campania, più nubi, piogge e rovesci verso la Sicilia, qui anche con locali temporali, in estensione a parte della Calabria, soprattutto tirrenica. Altri addensamenti diffusi riguarderanno Alpi e Prealpi, con rovesci sparsi e anche locali temporali, via via più forti, soprattutto nel pomeriggio, tra il Trentino Alto Adige, l’alto Veneto e ancor più il Friuli. Ancora possibili addensamenti e qualche rovescio tra l’estremo Levante Ligure e l’alta Toscana, tempo migliore altrove. Le temperature sono in leggero aumento un po’ ovunque, per oggi, di più al Sud, con massime mediamente intorno ai +20/+25°C, magari qualche punta anche verso i +27°C in Sicilia; per domani, mercoledì 5, valori più o meno stazionari al Centro Nord, in leggero calo al Sud.