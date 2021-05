Previsioni Meteo: oggi locali rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, piogge anche al Sud

La circolazione alle quote medio-alte è impostata sul Mediterraneo centrale e su buona parte dell’Italia, dai settori non occidentali. Come da previsioni meteo, infatti, dall’Europa settentrionale, segnatamente dei settori scandinavi, sta avanzando verso le aree centrali del continente una saccatura instabile che progressivamente nel corso dei prossimi giorni, si farà via via più incisiva anche sull’Italia, portando progressivo e più generale peggioramento del tempo. Per la giornata odierna, non è previsto un granché, anzi il tempo continuerà a essere in buona parte stabile e soleggiato, poiché l’aria fresca in arriva è in prevalenza asciutta. tuttavia, ci saranno due aree dove i flussi più freschi occidentali nord-occidentali alle quote avranno una maggiore incidenza e tali da arrecare locali piogge.

Si tratta innanzitutto delle aree alpine e prealpine centro-orientale, quelle anche più vicine ai nuclei vorticosi in avanzamento verso il Centro Europa, dove le previsioni meteo annunciano un peggioramento nelle ore pomeridiane all’insegna di addensamenti diffusi, rovesci e anche qualche locale temporale. Un’altra linea di moderata instabilità è già in atto sul basso Tirreno, segnatamente verso la Campania e sul Tirreno in mare, in direzione delle Eolie e poi verso la Sicilia settentrionale. Su questi settori sono già presenti locali rovesci, sebbene deboli e irregolari, in particolare sulla Campania centrale, Napoletano, Avellinese, poi localmente verso le coste del Salernitano, e altri rovesci o anche temporali sono presenti in mare in prossimità delle Eolie e sul Palermitano, poi anche sul resto della Sicilia settentrionale, verso il Messinese. Intorno alle ore centrali, un passaggio temporalesco è atteso anche sulla Calabria meridionale e addensamenti con locali fenomeni possibili tra il Nord della Calabria, Nord Cosentino e il Sudovest della Lucania. Nel pomeriggio, migliorerà un po’ ovunque al Sud, nel corso della sera anche su Alpi e Prealpi di Nordest. temperature più o meno stazionarie o in leggero locale aumento, con valori massimi mediamente compresi tra +24/+26°C, qualche punta anche verso i +27°C su qualche pianura del medio basso Adriatico e +28/+29°C al Sud.