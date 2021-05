Previsioni meteo per domani, venerdì 14 maggio: si intensifica il maltempo con piogge e temporali diffusi

Ulteriore deterioramenti delle condizioni del tempo nel corso della giornata di domani, venerdì 14 maggio. Sempre nel flusso di correnti occidentali, oramai divenuto una costante in questi giorni, le previsioni meteo computano il transito di un cavo depressionario decisamente più tagliente e anche più affondante sui settori centrali del nostro bacino, onda instabile che solcherà da Ovest verso Est l’intera penisola, apportando un più consistente e generale peggioramento del tempo su buona parte delle regioni. L’azione perturbata ancora una volta proverrà dalla Francia, si tufferà nel Mediterraneo attraverso il Golfo del Leone e, all’altezza della Sardegna, le correnti si invorticheranno in maniera più significativa, attivando fronti instabili in direzione dell’isola e di buona parte del Nord Italia, anche dell’alta Toscana, con rovesci e temporali in intensificazione già in mattinata.

Qualche addensamento sulle coste tirreniche centro-settentrionali, ma scarsi fenomeni, previsioni meteo per tempo ancora buono sul resto dell’Italia fino alle ore centrali. Nel pomeriggio, ulteriore e più intenso peggioramento su buona parte della Sardegna, anche sulla Toscana, sulla Liguria, sul Piemonte meridionale e orientale, sulla Lombardia, con piogge e temporali diffusi, localmente forti. Piogge e rovesci sparsi in estensione anche al resto del Centro, localmente alla Campania, Lucania, Puglia, all’Ovest Sicilia e, più intensi, sul resto del Nord. In serata, continueranno piogge e temporali diffusi su settori centro-orientali del Nord, più forti su bassa Lombardia, Nord Romagna, basso Veneto, ancora piogge e temporali di buona consistenza su tutta la Toscana, fenomeni forti sul Tirreno centrale in mare, verso le coste laziali e campane. Infine, previsioni meteo per piogge e rovesci irregolari sulla Sicilia, su buona parte della Calabria e sparse sul resto del Sud. Tempo migliore sulla Sardegna e al Nordovest, specie su Centro Ovest Piemonte. Le temperature per la giornata di domani sono attese in lieve calo al Centro Nord, più o meno stazionarie al Sud o anche in leggero aumento tra Sicilia e Calabria.

