Il meteorologo di domani prende forma: possono iniziare i lavori sul primo satellite meteorologico MetOp SG-B

È alta sei metri, larga più di tre metri e pesa poco più di una tonnellata, e costituisce la spina dorsale della nuova seconda generazione di satelliti meteorologici in orbita polare. La struttura del primo satellite “B” della serie MetOp di seconda generazione (MetOp-SG) è arrivata al centro di integrazione satellitare di Airbus a Friedrichshafen (Germania). Entro novembre 2022, il satellite dovrebbe essere pronto per essere consegnato per la sua campagna di test ambientali durante la quale sarà verificato in condizioni simili allo spazio.

Il programma MetOp-SG è realizzato dall’Agenzia spaziale europea in collaborazione con EUMETSAT. La flotta di satelliti MetOp-SG comprende sei satelliti e assicurerà la continuità delle osservazioni meteorologiche da un’orbita polare nel periodo 2024-2045. I numerosi strumenti europei all’avanguardia a bordo forniranno una vasta gamma di dati che andranno ad alimentare i modelli di previsione, portando le osservazioni a un livello completamente nuovo.

Le previsioni meteorologiche a livello regionale e globale trarranno vantaggio dalla missione MetOp-SG:

Letture più precise di temperatura e umidità nell’occultazione a infrarossi, microonde e radio.

Il monitoraggio dei flussi polari dell’atmosfera, grazie alle immagini ottiche.

Nuove misurazioni di precipitazioni e nuvole da imager in lunghezze d’onda ottiche, submillimetriche e microonde

Misurazioni ad alta risoluzione dei venti superficiali oceanici e dell’umidità del suolo dalle osservazioni dello scatterometro.

MetOp-SG comprende due serie di satelliti, con tre unità in ogni serie. La serie Satellite A trasporta strumenti ottici e scandagli atmosferici, mentre la serie Satellite B ospita strumenti a microonde. Entrambe le serie sono basate sulle piattaforme satellitari ad alta potenza Astrobus di Airbus Defence and Space. Mentre la serie Satellite A viene sviluppata e costruita sotto la guida industriale di Airbus a Tolosa (Francia), la progettazione e la produzione della serie Satellite B è guidata dal sito di Friedrichshafen in Germania.

Airbus guida un consorzio industriale che comprende più di 110 aziende in 16 paesi europei e in Canada, per fornire più di 160 diverse attrezzature e servizi per le piattaforme e gli strumenti dei satelliti.

Ogni satellite, con una massa di lancio di circa 4 tonnellate, sarà lanciato separatamente. I satelliti saranno collocati sull’orbita polare sincrona al sole di MetOp, ad un’altitudine media di 831 chilometri. La vita nominale di ogni satellite è di 7,5 anni. Dopo 7 anni, verrà lanciato il satellite successivo della stessa serie, garantendo una copertura operativa completa per un periodo di 21 anni con una coppia di satelliti di tipo A e B sempre in orbita.

Il primo lancio di un satellite MetOp-SG è attualmente previsto per l’inizio del 2024.