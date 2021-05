Proietti, la figlia: “Su sepoltura fake news”

(Adnkronos) – La notizia secondo cui le ceneri di Gigi Proietti sarebbero finite in Umbria è una “fake news”. A liquidarla così è Carlotta Proietti, figlia dell’attore, in un post su Instagram nel quale pubblica anche il comunicato dell’Ama che assicura che le ceneri andranno al Verano. “Abbiamo preparato immediatamente una smentita, congiuntamente con Ama e Roma Capitale, che pubblico qui, e che non tutti hanno letto, evidentemente. Vi pregherei di non alimentare queste polemiche, inutili e dannose. è stato evidentemente un attacco alla città, alla sindaca, fatto usando il nome di mio padre”, scrive la figlia dell’attore.

“Forse -aggiunge- la cosa che fa più tristezza è quando ci si permette di dire ‘cosa avrebbe detto Gigi’. Bene. Nessuno può sapere cosa avrebbe detto, di sicuro posso dirvi che a lui Virginia Raggi piaceva, e non avrebbe ‘riso sornione’, non avrebbe preso in giro, non avrebbe ironizzato. Sicuramente si sarebbe informato prima di aprire la bocca e daje fiato. Papà amava la sua città, amava il suo pubblico, il suo teatro, e queste sono le cose a cui teniamo anche noi”.

“Per la sepoltura -prosegue- ci vorrà del tempo, i tempi sono lunghi ora e lo sono sempre stati, i problemi ci sono e ci sono sempre stati. State calmi, abbiamo già tanti problemi da risolvere, vogliamo far partire una stagione teatrale di questi tempi. Se proprio dovete parlare, parlate di questo. Parlate del Globe. Parlate del bello possibile”.

Poi conclude: “Oggi se ne va una grande donna, unica, Carla Fracci. Impariamo da lei almeno la grazia e la delicatezza che sembra abbiano tutti un po’ perso”.