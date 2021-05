Quirinale: Celotto, ‘con premier al Colle ingorgo istituzionale senza precedenti’**

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Un ingorgo istituzionale senza precedenti”. E’ l’ipotesi, “naturalmente per ora solo di scuola”, sintetizza all’Adnkronos Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l’Univerisità Roma Tre, che potrebbe concretizzarsi qualora il presidente del Consiglio venisse eletto Presidente della Repubblica, circostanza mai accaduta nella storia della Repubblica. “Trovo estremamente improprio, per essere gentile, che si discuta del Capo dello Stato quando è in carica. L’unico autorizzato a parlare del Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica”, ha affermato giovedì scorso il premier Mario Draghi, rispondendo ad una domanda rispetto ai commenti relativi ad una sua candidatura. Tuttavia è inevitabile che nei prossimi mesi il suo nome continui a circolare nel ‘toto-Quirinale’ ed in caso di elezione si aprirebbe uno scenario inedito dal punto di vista costituzionale prima ancora che politico.

“L’ufficio di Presidente della Repubblica -recita l’articolo 84 della Costituzione- è incompatibile con qualsiasi altra carica”. Se i grandi elettori dovessero sceglierlo come prossimo Capo dello Stato, Draghi dovrebbe quindi dimettersi e a quel punto si entrerebbe in un campo privo di un’esplicita disciplina sia nella legislazione costituzionale che in quella ordinaria.

In pratica per un periodo, certo limitato a pochi giorni o forse poche ore, si aprirebbe una parentesi con un Presidente della Repubblica uscente ancora in carica e uno subentrante non ancora insediato; un presidente del Consiglio dimissionario che tuttavia non potrebbe più guidare il Governo, anche per il solo disbrigo degli affari correnti. E a quel punto “la via più semplice -spiega ancora Celotto- potrebbe essere la nomina di un vicepresidente del Consiglio. Una soluzione che naturalmente richiede vari passaggi. Di sicuro ci troveremmo in presenza di un ingorgo istituzionale senza precedenti, anche se, tengo a precisarlo, naturalmente parliamo di un’ipotesi per ora solo di scuola”.