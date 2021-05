Rai: Meloni, ‘normale vedere vertici Servizi, ma Copasir deve occuparsi di incontro Renzi’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Che i partiti politici parlino con i Servizi di intelligence, con funzionari dello Stato, è la cosa più normale del mondo, il punto è quale è la materia dell’incontro, come avviene. Quando c’è stato il tema dei nostri pescatori di Mazara, sono situazioni sulle quali ti può capitare di chiedere ai Servizi di intelligence come stanno messe le cose”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ad una domanda a proposito delle polemiche legate al’incontro tra Matteo Renzi e il funzionario dei Servizi segreti Marco Mancini.

“Che la materia sia esistente o inesistente -aggiunge- non ho elementi per valutarlo sulla base delle notizie che ho. Il Copasir dovrebbe occuparsi di tutte queste materie, sta lì per questo”.