Rai: Nobili (Iv), ‘per Report interrogazioni parlamentari sono intimidazioni’

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Giovedì mattina alla Camera mi sono trovato davanti una troupe di #Report che voleva, con il consueto stile aggressivo, parlare con me dell’interrogazione che ho depositato e delle legittime domande che ho rivolto alla Rai e per le quali sono in attesa di risposta. Nonostante avessi un appuntamento importante non mi sono sottratto a nessuna delle loro domande e per oltre 30 minuti ho risposto a tutto, finché non fossero soddisfatti”. Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Iv, che pubblica anche uno spezzone del video dell’intervista e annuncia che alle 19 pubblicherà l’integrale.

“Chiedere spiegazioni su come la tv pubblica spende i soldi del contribuente per me non è un diritto, ma un dovere per un parlamentare. Per questo non comprendo il nervosismo di Report”, spiega tra l’altro Nobili che prosegue: “L’atteggiamento dei giornalisti di Report, che hanno definito ‘intimidazione” un’interrogazione parlamentare, il tentativo di conculcare o inibire delle prerogative costituzionali, non è degno di un Paese libero e democratico”.

“In ogni caso, con me, cascano male. Sono io che non mi farò intimidire. Il sindacato ispettivo è una prerogativa parlamentare a tutela dei cittadini: attaccarlo significa attaccare la democrazia parlamentare. Guarda caso poi, il taglia e cuci della mia intervista e la conseguente censura avvengono da quel che appare dall’anteprima che hanno pubblicato per attaccarmi sui social, proprio nei passaggi dell’intervista in cui pongo la questione della esternalizzazione dei servizi in Rai”.