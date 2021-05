Rai: Renzi, ‘ridicolo lo ‘scandalo Camogli’, ma il rapporto strano M5s-magistrati?’

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Si è montato caso ridicolo. Io ho fatto una cosa semplice, sono andato alla Procura di Roma e ho fatto una denuncia, così vediamo chi c’è. Io non ho niente da temere, mentre ‘Report’ fa una saga di diverse puntate”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta sulla polemica con Report per l’incontro in Autogrill con Marco Mancini.

“Si parla dello ‘scandalo Camogli’ o si vuole parlare di altro? Del rapporto molto strano tra un partito, il M5s, e alcuni magistrati? Il presidente dell’Antimafia, un grillino, nel sottoscala del Csm vede un documento che non deve vedere. Io Conte lo volevo mandare e casa e lo dicevo chiaramente, Autogrill o non Autogrill”.