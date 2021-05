Ravenna: piccolo aereo precipita nei pressi dell’aeroporto La Spreta, 2 morti

Incidente a Ravenna: un piccolo velivolo è precipitato in tarda mattinata nei pressi dell’aeroporto La Spreta.

L’aereo da turismo si è incendiato, finendo su un’area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina.

Sul posto il Procuratore capo Daniele Barberini, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118.

Secondo le prime informazioni a perdere la vita sarebbero state 2 persone (pilota e copilota).

Le manovre per l’atterraggio d’emergenza, per evitare lo schianto, sono state inutili: l’aereo ha preso fuoco per poi terminare la sua corsa contro un capannone agricolo.