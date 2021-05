Razzo cinese fuori controllo in caduta verso la Terra: eccolo mentre sorvola l’Iowa [VIDEO]

Un enorme pezzo del razzo cinese Long March 5B, lanciato il 29 aprile, è in caduta incontrollata verso la Terra, tenendo il mondo con il fiato sospeso. Lo stadio centrale del razzo da 22 tonnellate, lungo 30 metri e ampio quasi 5 metri, rientrerà presto nell’atmosfera terrestre ma è impossibile determinare con certezza dove cadrà, se non poco tempo prima dell’evento.

Il razzo stava trasportando un modulo della stazione spaziale cinese che dovrebbe essere completata nel 2022. Dopo aver rilasciato il modulo, lo stadio centrale del razzo avrebbe dovuto compiere delle manovre per un rientro controllato nell’atmosfera terrestre ma questo non è successo e l’enorme oggetto è entrato in orbita. Il razzo compie un giro intorno alla Terra ogni 90 minuti e sta viaggiando a oltre 25.000km/h. È molto probabile che si schianti sopra l’oceano o un’area isolata, ma ci sono piccole possibilità che i suoi detriti, qualora sopravvivessero all’ingresso in atmosfera, possano colpire aree abitate.

La finestra del rientro incontrollato è stata ora definita alle 4:52 di domenica 9 maggio, con un’incertezza di 6 ore, i dati più aggiornati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad).

Nel seguente video, ad opera di Nick Stewart, è possibile vedere il passaggio del razzo nei cieli dell’Iowa orientale, negli Stati Uniti. L’oggetto è visibile ad occhio nudo anche dall’Italia: è stato fotografato nel cielo di Roma dall’astrofisico Gianluca Masi.