Razzo cinese, ridotta ancora la finestra oraria per l’impatto con la Terra [DATI]

E’ stata ulteriormente ridotta la finestra oraria nella quale, secondo i calcoli, il razzo cinese dovrebbe impattare contro il suolo terrestre. E’ di circa due ore il margine di incertezza sull’orario stimato per il rientro del secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia 5B. Secondo i calcoli dell’organizzazione europea per la sorveglianza spaziale Eusst (EU Space Surveillance and Tracking) l’orario indicativo per il rientro nell’atmosfera sono le 4,32 italiane, con una finestra temporale di circa 4 ore che va dalle 2,32 circa alle 6,45 circa.