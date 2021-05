Recovery: Letta, ‘clausola lavoro donne e giovani bandiera Pd, per altri è coprifuoco’**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Esprimiamo un giudizio molto positivo sul governo Draghi, in particolare sull’approvazione Pnrr un piano che l’Italia ha presentato in tempo e che ha molte ambizioni. L’ambizione di Draghi è la nostra. Dentro quel piano c’è la clausola di premialità per l’occupazione delle donne e dei giovani perchè quel piano vuole essere in discontinuità con il passato”. Lo dice Enrico Letta alla Direzione Pd.

“La clausola è la nostra bandiera e qui sta anche la differenza di fondo tra la nostra impostazione e quella di alcuni nostri alleati e anche avversari politici nella maggioranza. C’è chi ha fatto battaglia sul coprifuoco, chi come noi sul lavoro delle donne e dei giovani guardando al futuro. Tutta un’altra cosa rispetto a battaglia su coprifuoco alle 22 o alle 23….”.