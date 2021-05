Roma, 29 mag (Adnkronos) – “La clausola di premialità per l’occupazione di giovani e donne che siamo riusciti a mettere nel Pnnr è una rivoluzione che abbiamo fatto. Altri combattevano per il coprifuoco alle 23 o alle 22, noi perché ci fosse una clausola trasversale per tutte le voci di bilancio del Pnnr, da adesso e per tutti e sei gli anni di applicazione del Pnnr”. Lo ha detto Enrico Letta intervenendo a un incontro on line della Conferenza delle donne della Toscana.