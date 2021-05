Rientro incontrollato del razzo cinese Long March 5B, protezione civile convoca comitato operativo

Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha convocato per le 19:30 un Comitato operativo per fare il punto sul rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del lanciatore PRC CZ5B. Partecipano rappresentanti di Asi, Palazzo Chigi, ministero dell’Interno, degli Esteri e della Difesa, Enac, Enav e Ispra.

Il razzo Long March 5B è decollato dall’isola cinese di Hainan il 29 aprile, trasportando il modulo Tianhe, che contiene quello che diventerà modulo abitabile per 3 membri dell’equipaggio su una stazione spaziale cinese permanente. Il lancio di Tianhe è stata la prima delle 11 missioni necessarie per completare la stazione.