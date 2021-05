Riforme: Brescia, ‘chiuse audizioni voto fuori sede, testo in tempi rapidi’ (2)

(Adnkronos) – ‘Il collettivo Peppe Valarioti e la rete Voto Sano Da Lontano chiedono al Parlamento e al governo di poter votare già alle prossime regionali e comunali senza dover tornare nel comune di residenza. Lasciamo alle istituzioni il compito di trovare la formula più adatta e auspichiamo il più ampio consenso senza divisioni politiche. Non possiamo veder violato un nostro diritto garantito dalla Costituzione” ha aggiunto l’esponente della rete formata da Collettivo Peppe Valarioti, Comitato Io Voto Fuori Sede, 6000 Sardine, Confederazione degli Studenti, FuoriDiMe, Link – Coordinamento Universitario, Primavera degli Studenti, Student Office, The Good Lobby, UDU – Unione degli Universitari, Unilab Svoltastudenti, Volt Calabria, Yezers, PD Bivongi, PD Marcona 101 ‘ Milano, e dalle compagini calabresi di ANPI, CGIL, CISL e UIL, Confesercenti, Libera, Movimento Politico per l’Unità e l’Associazione Insieme per il Bene Comune.

‘Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che si stanno mobilitando per una battaglia di civiltà. Sin dalla scorsa legislatura il MoVimento 5 Stelle ha posto questo tema nell’agenda politica grazie all’impegno di Dalila Nesci. La questione del diritto di voto in mobilità sarà sempre più cruciale in una società in continuo movimento, è tempo che le istituzioni ne prendano atto e la affrontino con spirito innovativo” ha concluso Brescia.