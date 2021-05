Roma: De Biase (Pd), ‘Gualtieri saprà dare segnale cambiamento per la città’

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “La candidatura di Roberto Gualtieri alle primarie del Pd per le elezioni amministrative di Roma è un’ottima notizia. Fare il sindaco a Roma non è impresa facile, ma sono sicura che Roberto saprà rappresentate al meglio le esigenze dei romani e dare un segnale di cambiamento per la città”. Lo dice la consigliera regionale del Pd Michela De Biase.

“Alla luce dell’importante stagione di investimenti a livello mondiale e delle sfide della transizione digitale ed ecologica in atto, Roma ha bisogno di una classe dirigente in grado di posizionare il territorio capitolino nel cuore dell’azione -prosegue-. La candidatura di Gualtieri è sicuramente in linea con quest’esigenza. Inizia da oggi la grande sfida con le primarie del 20 giugno per iniziare la campagna elettorale ed eleggere il nuovo sindaco. Sono sicura che una figura forte e autorevole come Roberto Gualtieri possa restituire prestigio europeo e competitività alla nostra città seriamente compromessi negli ultimi anni”.