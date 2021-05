Roma: Letta, ‘nessuna paura, puntiamo su pesi massimi, anch’io avevo pensato a candidarmi’

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Ci avevo riflettuto anche io, che sono romano di adozione. Volevamo dare un segnale di discontinuità rispetto all’amministrazione attuale, poi ho pensato che se uno deve fare il sindaco deve farlo nella sua città natale, e io sono pisano. Governare Roma a noi non fa paura”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista al direttore de ‘Il Messaggero’ Massimo Martinelli.

“Credo che il fatto che su Roma si sia ragionato su due pesi massimi come Gualtieri e Zingaretti -aggiunge il leader Dem- denoti l’attenzione massima del Pd per la Capitale. Che io ricordi, mai prima d’ora un ex ministro dell’Economia che aveva ricoperto incarichi di prestigio anche in Europa, si era candidato a sindaco di Roma. Quindi nessuna paura: ci sarà una sfida di carattere nazionale, di grande importanza e molto più impegnativa di quella del 2016. E questa è una buona notizia per la città”.