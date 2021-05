Roma: Marcucci, ‘ho grande stima di Gualtieri, al ballottaggio collabori con Calenda’

Roma, 28 mag (Adnkronos) – A Roma “spero che nel secondo turno, quando Gualtieri andrà al ballottaggio, prenda in seria considerazione un rapporto con Calenda”. Lo ha detto Andrea Marcucci a Un giorno da pecora.

“Io voterei Gualtieri, è quello in quel governo che ha fatto meglio di tutti, ha portato soldi del Recovery plan in Italia, ne ho grandissima stima, non ho dubbi. Spero che vinca, sarebbe ottimo sindaco”, ha aggiunto il senatore del Pd.