Salmone affumicato richiamato dai supermercati: contaminato da listeria [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo per Salmone Selvaggio Sockeye affumicato. Il prodotto, venduto in confezioni da 100 g, è stato ritirato dai supermercati per rischio microbiologico. Il richiamo è limitato al lotto n° 20972163, con data di scadenza indicata in 07/06/2021. L’avviso di richiamo arriva direttamente dal RASFF, portale della Commissione Europea che diffonde le allerte sugli alimenti, per la possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Nelle avvertenze di legge: “Si invita la gentile clientela a non consumare il prodotto”.