SARS-CoV-2, malore subito dopo la seconda dose di vaccino: donna muore a 68 anni

Nel pomeriggio, aveva ricevuto la seconda dose di vaccino contro SARS-CoV-2 nell’hub di Villa Erba a Cernobbio (Como). Qualche decina di minuti dopo, un malore, probabilmente un arresto cardiaco, l’ha colta in un bar. Trasportata in ospedale in codice rosso, una donna di 68 anni è morta poco dopo. Non e’ noto se avesse patologie preesistenti.

“Al momento siamo venuti a conoscenza per via informale di quanto accaduto ed esprimiamo innanzitutto il nostro cordoglio alla famiglia – scrive in una nota l’Asst di Como – Attendiamo che le autorita’ svolgano le indagini che riterranno necessarie ed opportune per chiarire i motivi del decesso della signora. E’ assolutamente necessario evitare inutili allarmismi che potrebbero in qualche misura interferire sull’andamento della campagna vaccinale“.