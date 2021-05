Archeologia, scoperto fossile di giovane dinosauro in Cina: risale a 200 milioni di anni fa e non appartiene a nessuna specie conosciuta

Lo scheletro di un giovane dinosauro è stato scoperto a Lufeng, nella Provincia di Yunnan, nella Cina sudoccidentale. La scoperta è stata particolarmente emozionante poiché il fossile non corrisponde a nessun’altra specie o a nessun altro genere conosciuto di dinosauro.

Esaminando il fossile, che include parti del cranio, le vertebre cervicali complete, le vertebre dorsali e l’osso metacarpale, i ricercatori stimano che il dinosauro fosse lungo circa 1,7 metri e avesse circa 3 anni quando è morto, secondo un comunicato stampa del Center for Vertebrate Evolutionary Biology of Yunnan University. Il team di ricerca ha dedotto che il dinosauro potrebbe essere annegato nel corso di un’inondazione, e che questo ha permesso la buona conservazione della maggior parte delle sue ossa. I ricercatori hanno affermato anche che il dinosauro, portato alla luce dagli strati del Giurassico inferiore a Lufeng, fosse un erbivoro che ha utilizzato i suoi denti, dalla forma a foglia, per nutrirsi principalmente dagli alberi di pino e cipresso.

Confrontando il fossile con altri dinosauri conosciuti, i ricercatori hanno scoperto che il giovane dinosauro non corrispondeva a nessun altro genere conosciuto. “La forma del dinosauro è diversa dalle specie note nel mondo e dovrebbe appartenere ad una nuova specie”, ha spiegato a Global Times Bi Shundong, professore al Center for Vertebrate Evolutionary Biology.

Questa è la seconda volta che un giovane fossile appartenente agli sauropodomorpha – un sottordine dei dinosauri che si distingue per le corone dei denti dalla forma a foglia, per la testa piccola e il collo lungo almeno quanto il tronco del corpo – viene scoperto a Lufeng. Lufeng è la regione che più abbonda di fossili del Mesozoico nella Provincia dello Yunnan. Finora, nell’area sono stati scoperti 11 generi di sauropodomorpha, con il più antico che risale a 200 milioni di anni fa.