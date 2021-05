Scrittori: Charles Dickens, due medaglioni rivelano il suo dolore segreto** (3)

(Adnkronos) – Il medaglione con i capelli di Mary che sarà messo in mostra fu dato a Dickens in seguito dall’altra sorella, Georgina, che andò a vivere con la famiglia nella casa di Londra. Questa è la sorella che alla fine è rimasta con il suo famoso cognato per prendersi cura dei suoi 10 figli quando il suo matrimonio con Catherine si interruppe 20 anni dopo a causa di una relazione amorosa con l’attrice Ellen Ternan.

Tuttavia, sostiene Price, le speculazioni sul fatto che Dickens avesse sposato “la sorella sbagliata” sono fuori luogo. ‘Potrebbe sembrare abbastanza strano ma da un punto di vista dell’epoca vittoriana il dono dei medaglioni e il livello di affetto riflettevano uno stretto legame familiare.