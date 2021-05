Scrittori: Marcel Proust, in Normandia domani apre la villa del ‘tempo ritrovato’

Parigi, 18 mag. – (Adnkronos) – In Normandia la città del “tempo ritrovato” inaugura un museo dedicato a Marcel Proust (Parigi, 1871-1922) per festeggiare il 150esimo anniversario della nascita. Cabourg, la località balneare dove lo scrittore francese trascorse molte estati, apre da domani, mercoledì 19 maggio, la “Villa du Temps retrouvé”, un nuovo spazio museale dedicato alla vita e all’opera di Proust e al periodo della Belle Epoque. Il museo è arricchito da una caffetteria e da un ampio giardino che consentirà di svolgere eventi all’aperto.

Il visitatore che varcherà la soglia di questo museo avrà la sensazione di essere entrato dentro una macchina del tempo: grazie all’arredamento e all’atmosfera ricostruita di una residenza di Cabourg di inizio ‘900, si potrà immergere nel mondo di Marcel Proust. Il museo consentirà anche di conoscere i personaggi principali della monumentale impresa proustiana “Alla ricerca del tempo perduto”.

La città di Cabourg è uno dei luoghi che maggiormente hanno ispirato Marcel Proust, dove soggiorno dal 1907 al 1914. Memorabili le sue descrizioni del Grand Hotel de Cabourg e della sua spiaggia dove amava intrattenersi per melanconiche passeggiate estive.