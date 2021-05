Scuola: sottosegretario Sasso, ‘fondi messa in sicurezza aumenteranno per settembre’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “I 150 milioni stanziati nel decreto sostegni rappresentano una cifra importante, ma è intenzione del Governo e del ministero dell’Istruzione fare in modo che i fondi per la messa in sicurezza delle scuole possano aumentare ulteriormente in vista del prossimo anno scolastico”. Lo dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso intervenendo sulla possibilità di affidare al commissario straordinario Figliuolo la gestione dell’acquisto dei sanificatori per l’aria e sull’ammontare dei fondi destinati a questi dispositivi.

“Per quanto riguarda le modalità di spesa – prosegue – ritengo giusto dare delle linee guida generali e lasciare ai singoli istituti la necessaria autonomia per operare nel migliore dei modi a seconda delle specifiche esigenze. In Italia abbiamo dirigenti scolastici responsabili e preparati, che conoscono bene il proprio territorio e sono in grado di scegliere per il meglio”.

(di Roberta Lanzara)