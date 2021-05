Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per le crescenti minacce ricevute via social. Minacce anche di morte, che ritengo non vadano sottovalutate. Mala tempora currunt”¦”. Così Roberto Calderoli della Lega.