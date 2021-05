Paura in Sicilia: scossa di terremoto avvertita in provincia di Catania, nell’area dell’Etna [LIVE]

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa (14:11) dalla popolazione in Sicilia, in particolare nella provincia di Catania. Numerose le segnalazioni dai paesi etnei.

Secondo i dati preliminari del Centro Euromediterraneo, si sarebbe trattato di un evento magnitudo 3.3, con epicentro a 3 km sud da Paternò e 16 km ovest da Catania.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale, mappe e dati ufficiali INGV.