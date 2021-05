Sky Pool, la prima piscina trasparente sospesa tra due grattacieli con vista su Londra [FOTO]

Per alcuni, muoversi in una scatola trasparente sospesa a 35 metri sulle strade di Londra potrebbe suonare come un incubo; per altri, sarebbe un’esperienza emozionante. La Sky Pool è una piscina trasparente di 25 metri che si estende tra i 10° piani di due grattacieli residenziali nel quartiere sudoccidentale Nine Elms di Londra. L’innovativa piscina, però, è aperta solo ai fortunati residenti dei complessi residenziali.

È la più grande piscina in acrilico free-standing del mondo e il fiore all’occhiello del nuovo sviluppo Embassy Gardens di EcoWorld Ballymore, che includerà anche bar, ristoranti e negozi. Ubicata vicino alla sponda meridionale del Tamigi, dalla piscina sarà possibile ammirare il panorama di Londra, inclusi London Eye e Westminster. Nuotare guardando giù, sarà praticamente come volare.

La piscina è stata realizzata in Colorado e ha percorso 8.000km per raggiungere la sua nuova casa. La piscina è profonda 3 metri e l’acqua da sola pesa intorno a 375 tonnellate. La struttura è stata sottoposta a estesi test di resistenza prima di compiere il suo viaggio fino a Londra. È stata poi sollevata da una gru mobile da 750 tonnellate.

Con lati spessi 200mm e profondi 3,2 metri e con un fondo spesso 300mm, la piscina si estenderà tra gli edifici, con gradini e sistemi di filtraggio su entrambe le estremità e 5 modalità di illuminazione per aggiungere un tocco di magia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I residenti potranno tuffarsi su un lato e riemergere dall’altro, per un modo molto insolito ma sicuramente affascinante di chiamare i vicini.

L’apertura ufficiale della piscina è prevista per il 19 maggio.