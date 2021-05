Spazio: pronto per il lancio satellite meteorologico cinese, sarà il primo in orbita alba-tramonto

Superata una revisione di fabbrica, è pronto per il lancio un satellite meteorologico di produzione cinese per le orbite alba-tramonto.

Il satellite, Fengyun-3E (FY-3E), è stato progettato e costruito dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology, affiliata alla China Aerospace Science and Technology Corporation, sarà il primo al mondo nel suo genere in orbita alba–tramonto. Un’orbita alba-tramonto è un’orbita sincrona al Sole in cui il satellite segue ma non si sposta mai nell’ombra della Terra: poiché il satellite è vicino all’ombra, la parte della Terra sorvolata è sempre al tramonto o all’alba, da cui il nome “orbita alba-tramonto”.

Dato che il satellite è sempre illuminato dalla luce del sole, può affidarsi costantemente ai suoi pannelli solari.

Una volta in orbita – riporta Xinhua – FY-3E migliorerà le capacità della Cina nell’ambito delle previsioni meteo, delle risposte al cambiamento climatico e della prevenzione e riduzione di disastri.