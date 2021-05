Spazio: SpaceX lancerà la “DOGE-1 Mission to the Moon”, invierà un satellite sulla Luna

E’ ufficiale, SpaceX lancerà la “DOGE-1 Mission to the Moon” nel primo trimestre del 2022: l’azienda aerospaziale di Elon Musk accetterà un pagamento in criptovaluta Dogecoin per lanciare un satellite chiamato DOGE-1 verso il nostro satellite.

Dopo precedenti annunci, ora sono stati diffusi alcuni dettagli del progetto, che sarà finanziato dalla Geometric Energy Corporation che pagherà il costo della spedizione tramite Dogecoin.

Il vicepresidente delle vendite commerciali di SpaceX, Tom Ochinero, ha dichiarato che DOGE-1 “dimostrerà l’applicazione della criptovaluta oltre l’orbita terrestre e getterà le basi per il commercio interplanetario. Siamo entusiasti di lanciare DOGE-1 sulla Luna!”.

L’annuncio della missione sulla Luna arriva dopo una settimana di corsa del Dogecoin in attesa dell’intervento di Elon Musk al “Saturday Night Live”.