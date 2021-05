Londra: spento l’incendio nell’edificio di 19 piani, solo tanta paura

Sotto controllo – senza gravi conseguenze per le persone – l’incendio divampato stamattina in un edificio residenziale di Londra di 19 piani, nella zona di Poplar, a est della capitale britannica. Le fiamme si sono sprigionate nella Torre D del New Providence Wharf Estate, un complesso di nuova costruzione, coinvolgendo parte dell’ottavo, del nono e del decimo piano. Sul posto oltre un centinaio di vigili del fuoco, ambulanze e team medici che si sono limitati ad assistere alcune persone intossicate dal fumo. Al momento non si registrano vittime né ricoverati in ospedale, anche se la paura è stata tanta.

Le immagini e la dinamica del rogo hanno richiamato alla memoria l’incubo della Grenfell Tower, divorato dal fuoco quattro anni fa, nel giugno 2017, ai margini del quartiere londinese del lusso di Kensington & Chelsea, con un bilancio di 72 morti, inclusa una coppia di giovani architetti italiani originari del Veneto.