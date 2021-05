Sport: Falcone (Fijlkam), ‘dati Eurispes confermano interesse giovani per arti marziali’**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Il trend in aumento per le arti marziali evidenziato dal rapporto Eurispes conferma quanto dicevo anche senza avere dati ma guardando allo scorso anno, c’era molto entusiasmo e le nostre discipline si sono dimostrate affascinanti anche nella fascia giovanili e per le famiglie”. E’ quanto afferma il presidente della Fijlkam, Domenico Falcone, all’Adnkronos in merito alla “costante crescita dei tesseramenti e delle affiliazioni”, evidenziata nell’ultimo bilancio pubblicato, relativo all’anno 2019 (ultimi dati disponibili) che ha visto il numero degli atleti passare dai 106.685 del 2016 a 118.771 del 2019 con un aumento di ben 12.086 atleti.